Türkiye'de çok nadir görülüyor: Yaz mevsiminin ortasında kayak keyfi

Kış sporlarıyla dünyanın her köşesinden turist ağırlayan Rize'de haziran ayı olmasına rağmen kar keyfi yapmak mümkün...

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı, yazın ortasında kış sporuna imkân tanıyor.

Türkiye'de oldukça nadir görülen bu durum, doğa tutkunlarının dikkatini çekerken aynı bölgede kış sporlarına da ilgiyi arttırıyor.

Ayder Yaylası, Handüzü Yaylası ve Ovit Dağı'nda son yıllarda kurulan 5 kayak kulübünde 150'den fazla sporcu faaliyet yürütüyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Ovit'in sadece kış aylarında karla kaplı olmadığına değinerek "Haziran'da dahi karla kaplı oluşuyla Türkiye'de nadir rastlanan bir doğa harikasıdır. Ulaşımı kolay, altyapısı gelişmeye açık bu bölge, Rize'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.