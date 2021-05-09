Türkiye'de COVID-19 aşılama sayısı 25 milyona yükseldi

Sağlık Bakanlığı, illere göre yapılan aşı uygulamalarını gösteren "Türkiye Aşı Tablosu"nu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de bir doz aşı uygulanan kişi sayısı 14 milyon 592 bin 972'ye çıktı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 10 milyon 336 bin 416'e ulaştı. Toplam CDVID-19 aşı sayısı 24 milyon 928 bin 388'e yükseldi.

İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4 milyon 104 bin 553'e ulaşırken, Ankara'da 2 milyon 12 bin 72, İzmir'de 1 milyon 698 bin 43 olarak belirlendi.