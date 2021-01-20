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Türkiye'de COVID-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

COVID-19'la mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'de, COVID-19'la mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşı uygulamasının ilk aşamasında sağlık çalışanları, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Birinci aşamanın 2. adımı doğrultusunda ise dün itibarıyla huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının yedinci gününde 1 milyonun üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanları, sürecin devamında aşı yaptırabilecek. Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra gelecek.

İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

 

 

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