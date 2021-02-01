Türkiye'de COVID-19 aşısı olanların sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'de COVID-19'la mücadele kapsamında aşı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
AA
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Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının ardından aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.
Türkiye'de aşılamaya başlanmasının 19'uncu gününde saat 10.00 itibarıyla 2 milyon 3 bin 325 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.
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