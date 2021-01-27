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Türkiye'de COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

COVID-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

 

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