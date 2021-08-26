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Türkiye'de COVID-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin COVID-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye COVID-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi. 

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