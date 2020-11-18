Türkiye'de de test aşamasındaki COVID-19 aşısında önemli gelişme

Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği deneysel COVID-19 aşısı CoronaVac'ın hızlı bağışıklık tepkisini tetiklediği saptandı.

Ancak elde edilen antikor sayısı daha önce bu enfeksiyondan iyileşen hastalarınkine göre daha düşük çıktı.

Sinovac'ın aşıyı geliştirirken Çin'de 700'den fazla kişiye uyguladığı 1. ve 2. faz testlerin sonuçları hakemli tıp dergisi The Lancet Infectious Diseases'de makale olarak yayımlandı.

Makalenin yazarlarından biri olan Zhu Fengcai, "Bulgularımıza göre, CoronaVac 14 gün arayla iki dozluk aşının ardından dört haftalık bir bağışıklık kazanımı sonrasında hızlı antikor tepkisi yaratabilme kapasitesine sahip" dedi.

Birinci ve ikinci faz testler CoronaVac aşısının etkililiğini değerlendirmek için tasarlanmamış olsa da, araştırmacılar diğer aşılar konusundaki deneyimlerine ve makaklarla yapılan klinik öncesi çalışmalardan elde edilen verilere bakarak aşının yeterli koruma sağlayabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar çok daha fazla sayıda denekten oluşan 3. faz testlerin ardından CoronaVac aşısının insanları enfeksiyondan koruyabilecek seviyede bağışıklık tepkisi tetikleyip tetiklemediği konusunda kesin bilgi verebileceklerini ifade ettiler.

Araştırma, bu ay ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna ile Rusya'nın deneysel aşılarının son aşama testlerinde virüse karşı %90'ın üzerinde etkili olduğunu açıklamalarının ardından geldi.

Çin'de geliştirilmekte olan CoronaVac ve diğer dört deneysel aşı, COVID-19'u önlemedeki etkililiklerinin saptanması için şu anda son aşama, yani 3. faz, testlere tabi tutuluyorlar.

Sinovac şu anda 3. faz testleri Endonezya, Brezilya ve Türkiye'de yapıyor.

Aşı denemelerinde rol almayan Johns Hopkins Üniversitesi tıp bölümü öğretim görevlisi Naor Bar-Zeev, 3. faz test sonuçları gelene kadar, önceki test sonuçlarının temkinli yorumlanması gerektiğini ifade ederek, "3. faz testlerin tamamlanmasından ve lisans alınmasından sonra da makul düzeyde temkinli olmalıyız" dedi.