Türkiye'de en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'i aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70’i geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.