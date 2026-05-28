Türkiye’de en çok kargo gönderen ve kargo alan ilçeleri belli oldu

Türkiye’de e-ticaret hacminin büyümesiyle birlikte kargo ve lojistik sektörü de hareketliliğini artırdı. Elektronik ticaret kapsamında geçen yıl en fazla kargo gönderimi İstanbul’un Tuzla ilçesinden yapılırken, en çok teslimat alan ilçe ise Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu.

Bilgilere göre, kargo ve lojistik hizmetleri e-ticaret ekosisteminin temel unsurları arasında yer alıyor. Siparişlerin tüketicilere ulaştırılma süresindeki iyileşme ise sektördeki altyapı gelişiminin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teslimat süreçlerinde sağlanan hız ve operasyonel verimlilik, doğrudan müşteri memnuniyetini etkilerken, aynı gün ve ertesi gün teslimat seçeneklerinin yaygınlaşması firmalar arasındaki rekabeti de artırıyor.

Paketlerin önemli bölümü 24-48 saatte teslim edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu”nda, geçen yılki kargo teslim sürelerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, e-ticaret gönderilerinin yüzde 17’si şehir içi, yüzde 83’ü ise şehirler arası olarak gerçekleştirildi.

2023 yılında ortalama 46,2 saat olan teslim süresi, geçen yıl 42,2 saate düştü. Kargoların büyük kısmı 24 ila 48 saat arasında teslim edilirken, bu süre aralığı yüzde 53,1 ile en yüksek payı aldı. Gönderilerin yüzde 26,3’ü 48-72 saatte, yüzde 13,8’i ise 24 saat içerisinde alıcısına ulaştırıldı.

En fazla gönderim İstanbul’dan yapıldı

Geçen yıl toplam kargo gönderimlerinin yüzde 53,5’i İstanbul kaynaklı gerçekleşti. İstanbul’u yüzde 7,5 ile Ankara, yüzde 7,3 ile Kocaeli, yüzde 5,9 ile İzmir ve yüzde 3,5 ile Bursa izledi.

İlçe bazında değerlendirildiğinde ise İstanbul’un Tuzla ilçesi yüzde 8,7 ile ilk sırada yer aldı. Tuzla’yı yüzde 5,2 ile Bağcılar takip ederken, Kocaeli’nin Gebze ilçesi yüzde 4,8 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Kargo teslimatlarının en fazla ulaştığı ilçe ise yüzde 2,5 ile Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya’nın ardından İstanbul’un Esenyurt ilçesi yüzde 1,6 ile ikinci sırada yer aldı. Sarıyer ve Tuzla ilçeleri ise yüzde 1,5’er payla sıralandı.

En hızlı teslimat Sakarya-İstanbul hattında gerçekleşti

Raporda, teslimat hızında öne çıkan güzergahlara da yer verildi. Buna göre, saat bazında en hızlı kargo teslimatı Sakarya’dan İstanbul’a yapıldı.

Ankara’dan İstanbul’a gönderilen kargolar ile Kocaeli’den İstanbul, Bursa ve Ankara’ya ulaştırılan gönderiler de en kısa sürede teslim edilen rotalar arasında bulundu.

Öte yandan Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, kişi başına düşen kargo paketi sayısında öne çıkan bölgeler oldu.