Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı evlenme ve boşanma verileri, evlilik sayısında gerilemeye, boşanmalarda ise artışı gözler önüne serdi. Ortalama ilk evlenme yaşı yükselirken, boşanmaların önemli bir bölümü evliliğin ilk yıllarında gerçekleşti.

Evlilik sayısı geriledi

2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025’te 552 bin 237’ye düştü. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025’te binde 6,43 olarak kaydedildi.

Ortalama ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2025 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5’e, kadınlarda ise 26,0’ya yükseldi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,5 yaş oldu.

Evlenme hızında Gaziantep zirvede

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Gaziantep’i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi.

Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli olarak belirlendi. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane ve binde 4,67 ile Ardahan takip etti.

Yabancı gelin sayısı damatların beş katı

Toplam evlilikler içinde yabancı kişilerle yapılan evlilikler incelendiğinde, 2025’te 5 bin 347 yabancı damat (toplam damatların yüzde 1,0’i) ve 28 bin 646 yabancı gelin (toplam gelinlerin yüzde 5,2’si) kaydedildi.

Yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 18,8 ile Alman ve yüzde 5,0 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinlerde ise yüzde 13,8 ile Suriyeliler ilk sırada bulunurken, yüzde 13,7 ile Özbek ve yüzde 9,6 ile Faslı gelinler öne çıktı.

Boşanmalar arttı

Boşanan çift sayısı 2024’te 188 bin 963 iken 2025’te 193 bin 793’e yükseldi. Kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir oldu. İzmir’i binde 3,21 ile Antalya ve binde 3,14 ile Denizli izledi. En düşük boşanma hızına sahip il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Şırnak (binde 0,52) ve Bitlis (binde 0,63) diğer düşük oranlı iller arasında yer aldı.

Boşanmaların üçte biri ilk 5 yılda

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025’te gerçekleşen boşanmaların yüzde 34,0’ının evliliğin ilk 5 yılı içinde olduğu görüldü. Boşanmaların yüzde 20,3’ü ise evliliğin 6-10 yılı arasında gerçekleşti.

191 bin 371 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken, 191 bin 371 çocuk velayet kapsamında yer aldı. Velayet kararlarında çocukların büyük çoğunluğunun anneye verildiği görüldü. 2025’te velayetin yüzde 74,6’sı anneye, yüzde 25,4’ü ise babaya verildi.

TÜİK verileri, 2025’te evlilik eğilimlerinde yavaşlama, boşanmalarda ise artış yaşandığını ortaya koyarken, ortalama evlenme yaşının yükselmeye devam ettiğini gösterdi.