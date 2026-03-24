Türkiye'de gıda arzı tehlikede mi? DMM'den iddialara net yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kurum, söz konusu haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.

"Herhangi bir sorun bulunmuyor"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Resmî kaynaklara dikkat çekildi"

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun küresel gelişmelerle ilgili yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

DMM, "Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmî kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.