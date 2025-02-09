Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor

Türkiye'de, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle rekor kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.