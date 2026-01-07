Türkiye'de hava kirliliği en yüksek nokta belli oldu

Türkiye genelinde bugün hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü yer, Ünye oldu. Ordu'ya bağlı ilçede yapılan ölçümlerde hava kalitesi "kötü" seviyesinde kaydedildi.

Yaylaları ve temiz havasıyla biliniyordu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu'da, Ünye'de ortaya çıkan ölçüm sonuçları dikkat çekti.

Bakanlığın sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre ilçede bugün ölçülen değer "267" olarak kayıtlara geçti. Bu seviye, hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu düzeydeki hava kirliliğinin toplumun tamamını olumsuz etkileyebileceğine işaret ederken, özellikle hassas grupların açık hava faaliyetlerini sınırlandırması gerektiği uyarısında bulunuyor.