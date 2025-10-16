Türkiye'de havası en kirli şehir açıklandı: 2024’te 62 bin kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de havası en kirli şehirler yayımlanan raporla açıklandı.

Rapor, hava kirliliğinin yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik anlamda da ciddi bir yük oluşturduğunu ortaya koydu. Türkiye ekonomisinin kirli hava nedeniyle her yıl yaklaşık 138 milyar TL kayba uğradığı tahmin edildi.

Platform uzmanları, özellikle Partikül Madde 2.5 (PM2.5) düzeyine ilişkin yasal sınır değerinin hâlâ belirlenmemiş olmasını önemli bir eksiklik olarak değerlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uyum sağlanması durumunda, her yıl en az 60 bin kişinin yaşamının kurtarılabileceği ifade edildi.

En kirli iller: Iğdır, Erzincan, Kütahya

2024 yılı verilerine göre Türkiye’de havası en kirli üç il Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak açıklandı. İstanbul ve Ankara’da hava kalitesinin “hassas” seviyede olduğu, yani özellikle solunum yolu hastalıklarına sahip bireyler için risk oluşturduğu kaydedildi.

Buna karşılık, Türkiye’nin havası en temiz bölgeleri Kastamonu – Ağlı, Eskişehir – Odunpazarı ve Çankırı olarak belirlendi.