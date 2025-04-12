Türkiye'de İHA Pilot Lisanslı kişi sayısı 1,5 milyonu aştı

Sınır güvenliğinden arama kurtarma çalışmalarına, tarım alanları ve ormanların denetlenmesinden haritalandırma faaliyetlerine kadar birçok alanda kullanılan İHA'lara ilgi duyanların sayısı hiç de az değil. Türkiye'de İHA Pilot Lisansı'na sahip kişi sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 578 bini, İHA sayısı ise 80 bini aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre, kayıtlı "İHA Pilot Lisansı"na sahip kişi sayısı 1 milyon 578 bine, İHA sayısı da 80 bine ulaşmış durumda. Gündemdeki İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ise İHA'ların oluşturduğu emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

500 gram ve üstü İHA'lar sisteme kayıtlı olmak zorunda

İHATTYS Projesi ile Türkiye'deki tüm İHA operasyonlarının güvenli ve emniyetli şekilde yürütülebilmesi amaçlanıyor. Bahse konu sistemin devreye alınmasından önce gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak.

İHA kullanımı, ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esaslar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM tarafından düzenleniyor. İHA uçurmanın kuralları söz konusu aracın ağırlığına ve kullanma nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterirken 500 gram ve üstü İHA'ların sisteme kaydolmaları ve SHGM'den onay almaları gerekiyor.

Sportif/Amatör Pilot Sertifikası nasıl alınıyor?

* SHGM'nin hazırladığı 20 soruluk ücretsiz çevrim içi sınavın geçilmesiyle Sportif/Amatör Pilot Sertifikası sahibi olunabiliyor. Bu sertifikayla sadece "yeşil alan" olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabiliyor.

* Ticari uçuşlar için ise yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitim Sertifikası ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenen İHA Pilot Lisansı şartı aranıyor.

* Emniyete ve askeriyeye ait alanlar, kamu kurumları ve güvenlik açısından uçuşa yasaklı alanlar ile havaalanlarına 9 kilometre yakınlıktaki yaklaşma sahalarında İHA uçuşuna izin verilmiyor.