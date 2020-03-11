Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saat 00:50'de kameralar karşısına geçti ve Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Tedbirler hangi keskinlikle olursa olsun, bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tamamen kesmiş olabilseydik, şu an karşınızda olmazdım.

Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır.

Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şüphesinin araştırılması sonucu konulmuştur.

Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta erkek ve genel durumu iyidir. Aile bireyleri ve yakın çevresindeki btüm bireyler gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.

Hasta mahremiyetinin korunması açısından, detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırlıklıdır. Yayılmayı önleyici karşı tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli hastane hazırlıkları çok önceden bitirilmiştir.

Bu süreçte, yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temaslarının olası sonuçlarına ilişkin bir örnek de ortaya çıktı. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen korunma uyarılarına uyalım.

Tedbirlerde anahtar kelimemiz bildiğiniz gibi 14’tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini izole etmelerini istiyoruz.

Aynı şekilde, büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14’tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan, hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır.

Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken, aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı mücadelesini planladı. Vatandaşımızdan beklediğimiz 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.

Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı, ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk söylediğim gibi somut tedbirler ise basittir.

Şunu tam olarak bilmeliyiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bilhassa topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez.

Ben, şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Bugün bu saatte.. Yarın sabah da, akşam da açıklayabilirdim. Bu saatte açıklamamın bir sebebi vardı şeffaf davranma çerçevesinde açıklama gereği hissettik. Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu. Hasta mahremiyeti. Bu dönemde bir ili veya bir bölgeyi, veya bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum. Bu kadar net ifade ediyorum. Bilgiler uluslar arası boyutuyla da bildirilmiş olacak. Bunu da anlayışla karşılayın."