Türkiye’de ilk 'yapay zeka' kanunu TBMM’de: Uymayana para ve hapis cezası

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Halil Öztürk, yapay zekanın kötüye kullanımını önlemek amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclis’e sundu.

Teklif, Türkiye’de yapay zekayı doğrudan düzenleyen ilk kapsamlı yasa girişimi oldu.

İçerik kaldırma zorunluluğu ve cezalar

Kanun teklifine göre; kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden yapay zeka içeriklerinin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu olacak.

Bu kurala uymayan içerik sağlayıcılara 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve erişim engeli getirilecek. Ayrıca, yapay zeka komutlarıyla suç unsuru oluşturan kişiler Türk Ceza Kanunu 125. madde kapsamında doğrudan fail sayılacak.

Deepfake için ibare zorunluluğu

Önerilen düzenlemeler arasında, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklere açık şekilde “yapay zeka tarafından üretilmiştir” ibaresi konması zorunluluğu da yer aldı.

Ayrıca ayrımcı veri setlerinin kullanımı yasaklanırken, seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) acil müdahale yetkisi tanınacak.

“Dijital istiklal” vurgusu

Teklifi bir “dijital istiklal” hamlesi olarak nitelendiren Halil Öztürk, “Bugün bir milletin güvenliği yalnızca sınırlarında değil, dijital dünyadaki varlığında da şekillenmektedir. Yapay zekâya hâkim olamayan toplumlar bu teknolojinin esiri olur. Biz bu teklifle, teknoloji aracılığıyla manipülasyona geçit vermeyelim diyoruz” dedi.

Türkiye kuralları koymak istiyor

Öztürk, kanun teklifinin yalnızca bir hukuk metni değil, Türkiye’nin dijital egemenliği için bir taahhüt olduğunu vurguladı:

“Nasıl ki milli savunmada İHA’larımızı, SİHA’larımızı geliştirdiysek; dijital alanda da kendi hukuk düzenimizi ve etik kurallarımızı koyacağız. Dünya yapay zekânın kontrolü için yarış halindeyken Türkiye, kuralları belirleyen bir aktör olmalıdır.”

Amaç: Vatandaşın ve devletin güvenliği

Kanun teklifinin, vatandaşların güvenliğini, demokrasinin işleyişini ve devletin dijital egemenliğini güçlendireceğini söyleyen Öztürk, “Kamu düzenini muhafaza etmek ve gelecek nesilleri güvenli bir dijital dünyayla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.