Türkiye'de jet yakıtı sorunu var mı? Bakan Uraloğlu yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de jet yakıtına ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısına katılan Uraloğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'nin jet yakıtı problemi yoktur"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jet yakıtında dışa bağımlı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’da bulunan Türk şirketlerine ait uçaklarla ilgili son duruma da değinen Uraloğlu, "İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi.