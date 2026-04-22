Türkiye'de jet yakıtı sorunu var mı? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin jet yakıtında ithalatçı değil ihracatçı konumda olduğunu belirterek ülkede herhangi bir arz sorunu bulunmadığını açıkladı. İran’da kalan Türk uçaklarının da kademeli olarak geri getirildiğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de jet yakıtına ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısına katılan Uraloğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Türkiye'nin jet yakıtı problemi yoktur"
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jet yakıtında dışa bağımlı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran’da bulunan Türk şirketlerine ait uçaklarla ilgili son duruma da değinen Uraloğlu, "İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi.