Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

- 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.

- Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır.

- 2022 yılı Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi kahraman güvenlik güçlerimizce engellenmiştir.

- 2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır.

- 2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir.

- Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.