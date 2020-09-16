Türkiye'de koronavirüs aşısının üçüncü faz denemelerine başlandı
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının Türkiye'deki üçüncü faz denemelerinin ilki bugün yapıldı.
Çin'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının Türkiye'deki üçüncü faz denemelerinin ilki bugün yapıldı.
Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Habertürk'te yer alan haberlere göre 10 gün içinde 1,200 ile 1,300 arasında sağlık çalışanının aşılanması, ikinci dozun ise 14 gün sonra verilmesi planlanıyor.
Deneme sonuçları Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak. Habertürk'teki habere göre sağlık çalışanlarının ardından 13,000 kişiye daha üç ay içinde aşı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Koca geçen hafta aşı geliştiren Çinli şirket Sinovac'ın faz 3 deneme için izin almış olduğunu söylemişti.
Kaynak: Reuters