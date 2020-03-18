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Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm, hasta sayısı 191'e çıktı

Sağlık Bakanı Koca, ''61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı.'' açıklamasında bulundu.

Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm, hasta sayısı 191'e çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

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