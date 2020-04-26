Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 805'e yükseldi

26 Nisan 2020

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 357 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konulduğu, 99 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 110 bin 130'a, toplam can kaybının 2 bin 805'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadesini kullandı.