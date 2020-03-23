Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" açıklamasında bulundu.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Bakan Koca, son 24 saatte 293 yeni tanı konulduğunu, 7 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020