Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı ise bin 872'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Bakan Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." dedi.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020