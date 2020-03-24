ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı ise bin 872'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." dedi.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap