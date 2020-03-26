Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenleri sayısı 75'e, bin 196 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 3 bin 629'a ulaştı.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenleri sayısı 75'e, bin 196 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 3 bin 629'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün bin 196 yeni tanı konulduğunu, 16 hastanın ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde
Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.