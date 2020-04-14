Türkiye'de koronavirüsten can kaybı bin 403'e, vaka sayısı 65 bin 111'e yükseldi

14 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla atlatacağına işaret ediyor. Kurallara çok sıkı uymalıyız.

Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye’nin en az kayıpla salgını aşacağına işaret ediyor.

Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil.

"Vaka artış hızı düşüşe geçti"

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız.

Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz.

Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu.

Takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28

Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir.

Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir.

Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır.

Toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı

Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı

Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır.

Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi.