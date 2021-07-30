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Türkiye'de on gün hava sıcaklıkları tavan yapacak

Türkiye, Kuzey Yarımküredeki ülkelerle birlikte sıcaklıkların tavan yaptığı bir yaz dönemi yaşarken, önümüzdeki 10 günde sıcaklıklar 45 derecelere kadar yükselecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kuzey Afrika ve Orta Asya'da yaşanan sıcaklıklar 45 derecenin üzerine çıktı. Bu sıcak hava dalgası, Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeleri de etkileyecek.

Kuzey Afrika'da 44 derece santigrad, Suudi Arabistan'da 47 derece santigrada çıkan sıcaklıklar Türkiye'yi de etkileyecek. Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde yüksek sıcaklar bunaltacak.

Aşırı sıcaklıklara karşı uzmanlar çalışanların kendilerini korumasını ve özellikle öğlen saatlerinde mecbur kalınmadıkça güneş altında kalınmamasını tavsiye etti.

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