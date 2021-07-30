Türkiye'de on gün hava sıcaklıkları tavan yapacak

Kuzey Afrika ve Orta Asya'da yaşanan sıcaklıklar 45 derecenin üzerine çıktı. Bu sıcak hava dalgası, Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeleri de etkileyecek.

Kuzey Afrika'da 44 derece santigrad, Suudi Arabistan'da 47 derece santigrada çıkan sıcaklıklar Türkiye'yi de etkileyecek. Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde yüksek sıcaklar bunaltacak.

Aşırı sıcaklıklara karşı uzmanlar çalışanların kendilerini korumasını ve özellikle öğlen saatlerinde mecbur kalınmadıkça güneş altında kalınmamasını tavsiye etti.