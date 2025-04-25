Türkiye'de peş peşe depremler: Bu kez Karadeniz sallandı!

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından şehirde artçılar devam ederken; bir deprem haberi de sabah saatlerinde Kütahya'dan geldi. Şehir, 4,5 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 10.20’de 4,6 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsıldı.

Henüz bu depremlerin etkisi atlatılamadan, bir deprem haberi de Karadeniz'den geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10:43'te Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.