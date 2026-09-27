Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve dünya saatleri ne zaman geri alacak?

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Bu yıl yine dünya kış saati uygulamasına geçiyor. Ülkemizde uzun yıllardır yaz saati uygulaması devam ederken bu yıl yeni bir karar alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Vatandaşlar sık sık "Türkiye'de saatler geri alınacak mı" diye soruyor.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Hayır, Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati politikası nedeniyle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Avrupa'da ise yaz saati uygulamasını sonlandırıp saatleri 1 saat geri alma işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

Kuzey Amerika genelinde kış saati uygulamasına geçiş 1 Kasım 2026 Pazar günü (Avrupa'dan bir hafta sonra) gerçekleşecek.