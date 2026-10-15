Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Dünya ve Avrupa'da saatler ne zaman geri alınıyor?

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Her yıl dünya ekim veya kasım ayında saatleri geri alıyor.. Bu yıl da yakın zaman içinde kış saati uygulamasına geçilecek. Türkiye'de kış saati uygulanıp uygulanmayacağı araştırılırken "Türkiye'de saatler geri alınacak mı" sorusuna cevap aranıyor.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Ülkemizde bu yıl da saatler geri alınmayacak. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati politikası uygulanıyor.

Avrupa'da ise yaz saati uygulamasını sonlandırıp saatleri 1 saat geri alma işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

Kuzey Amerika genelinde kış saati uygulamasına geçiş 1 Kasım 2026 Pazar günü (Avrupa'dan bir hafta sonra) gerçekleşecek.