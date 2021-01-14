Türkiye'de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den gelen ve 14 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan CoronaVac aşısında, hastalıkla mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarının öncelikli grup olduğu 3 Aralık 2020'deki Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklanmıştı.

Bu tarihten sonra sağlık çalışanlarına yönelik uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Tüm sağlık kuruluşlarından personel listesi ile personelin COVID-19 geçirip geçirmediği, temaslı olup olmadığı gibi verilerin listelere işlenmesi istendi. Daha sonra listeler il sağlık müdürlüklerine gönderildi.

COVID-19 geçirenlerin hastalığı atlattıktan sonra 4-6 aylık sürede aşılanmasına gerek olmadığı açıklandığı için bu durumdaki sağlık personeli belirlendi ve aşıda öncelikli çalışanların listesi hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Bakan Koca, 14 Ekim 2020'de 40 bin sağlık personelinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Türkiye'ye ilk partide 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı geldiği, aşının 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanacağı, COVID-19 geçirenlerin aşılanmayacağı göz önünde bulundurulduğunda tüm sağlık çalışanlarının, bugünden itibaren bir ay içinde aşılanmasıyla hastalıkla mücadelede büyük avantaj sağlaması bekleniyor.

MHRS sağlık çalışanlarının randevu talepleri için güncellendi

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi.

Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılacak.

Sağlık çalışanları, MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda COVID-19 aşısı yaptırabilecek.

Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün olmayacak.

Dört aşamalı aşı planlamasında kimler var?

İlk aşamada sağlık çalışanlarıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler bulunuyor.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler, 50 yaş ve üzeri ile en az bir kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.