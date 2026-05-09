Türkiye’de sahra alarmı! 10 gün sürecek çöl tozu dalgası geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Toros, Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımının Türkiye ve Akdeniz Havzası genelinde etkili olacağını duyurdu. Meteorolojik tahmin modellerine göre batı bölgelerden giriş yapacak çöl tozu dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca yurt genelinde hissedileceği belirtildi.

İstanbul ilk etkilenecek şehirlerden

Uzmanlara göre İstanbul, çöl tozunun batıdan taşınması nedeniyle ilk etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Hava kalitesinde ciddi düşüşe yol açması beklenen toz taşınımının özellikle büyükşehirlerde görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi. Yetkililer, yoğun etkinin 18 Mayıs’tan itibaren azalmaya başlayacağını öngörüyor.

Astım ve KOAH hastalarına kritik uyarı

Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının özellikle astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için risk oluşturduğunu söyledi. Uzmanlar; yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların mümkün oldukça uzun süre dış ortamda kalmamasını tavsiye ediyor.

Hava kalitesi takip edilmeli

Toros, hava kalitesi indeksinin kırmızı, mor veya kahverengi seviyelere ulaşabileceğini belirterek vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları düzenli takip etmesi gerektiğini vurguladı. Yoğun fiziksel aktivitelerin azaltılması ve gerekli durumlarda maske kullanılması önerildi.

Çöl tozu yalnızca kirlilik değil

Uzmanlara göre çöl tozları yalnızca hava kirliliğine neden olmuyor. Sahra Çölü’nden taşınan minerallerin okyanus ekosistemleri ve tropikal ormanlar için önemli besin kaynağı olduğu belirtiliyor. Araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının ihtiyaç duyduğu fosforun önemli bölümünün Sahra’dan gelen tozlarla taşındığını ortaya koyuyor.

Çamurlu yağışlar görülebilir

Meteoroloji uzmanları, çöl tozu taşınımı nedeniyle bazı bölgelerde çamurlu yağışların görülebileceğini de belirtti. Özellikle araç sahiplerinin bu süreçte araçlarını korumaları tavsiye edilirken, uzmanlar vatandaşların sağlık uyarılarını dikkate almasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.