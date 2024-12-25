Türkiye’de Sofascore’a erişim engeli

Türkiye’de spor istatistiklerinin ve sonuçlarının yakından takip edildiği Sofascore platformuna, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Sofascore, kullanıcılarına 20 farklı spor dalına ilişkin canlı yayınlar, analizler ve sonuçlar sunan Hırvatistan merkezli bir platform olarak biliniyor.

BTK’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, siteye girmeye çalışan kullanıcılar, "Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur" gibi bir uyarı metniyle karşılaşıyor.