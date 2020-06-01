Türkiye'de son 24 saatte 23 can kaybı, 827 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.
Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor." değerledirmesinde bulundu.