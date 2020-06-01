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Türkiye'de son 24 saatte 23 can kaybı, 827 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 23 can kaybı, 827 yeni vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.

Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor." değerledirmesinde bulundu.

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