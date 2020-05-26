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Türkiye'de son 24 saatte 28 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 28 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

Son 24 saatte bin 492 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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