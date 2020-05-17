Türkiye'de son 24 saatte 44 can kaybı

17 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda bin 368 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, bin 825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

"Beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." paylaşımında bulundu.