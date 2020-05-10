Türkiye'de son 24 saatte 47 can kaybı

10 Mayıs 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 211 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak, mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadesinde bulundu.