Türkiye'de son 24 saatte 48 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte bin 848 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.
Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" değerlendirmesinde bulundu.