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Türkiye'de son 24 saatte 48 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte bin 848 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 48 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" değerlendirmesinde bulundu.

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