Türkiye'de son 24 saatte COVID-19'dan 181 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken, 181 kişi de hayatını kaybetti.

Verilere göre günlük hasta sayısı ise 1.103 olarak gerçekleşti. 3 Ocak'ta günlük vaka sayısı 10 binin altına inmiş, fakat kalıcı olmamıştı. 9 Ocak itibariyle ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Son gelen verilerle toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118 oldu. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 bin 631 olarak gerçekleşti. 9 Ocak'ta test sayısı 168 bin 289 oldu. Toplam test sayısı ise 26 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Koca günlük tabloya ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.