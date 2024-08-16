Türkiye'de temmuzda yağışlar arttı: En fazla ve en az yağışın düştüğü iller belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan "uzun yıllar temmuz yağış ortalaması" metrekareye 15,6 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl temmuzda, metrekareye 18,4 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 32,7 oldu. Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 100'ün üzerinde, geçen yıl temmuz ayına göre ise yaklaşık yüzde 77 artış yaşandı.

Bu yıl temmuz ayında, Doğu Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Burdur, Denizli, Aydın, Yozgat, Karaman ve Mersin çevreleri normalinin 2 katından fazla yağış aldı, Tunceli çevrelerinde ise artış oranı 4 katını aştı.

Yağışlar, Trakya'nın tamamı, Balıkesir, Aydın ve Muğla sahil kesimi, Hatay, Şırnak, Şanlıurfa çevrelerinde ise yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

Marmara Bölgesi hariç tüm bölgeler, normalin üzerinde yağış aldı. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışlarda normale göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Kayıtlara göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 65, Akdeniz Bölgesi'nde 29, Ege Bölgesi'nde 19, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde son 15 yılın en yüksek yağışı meydana geldi.

Temmuzda en fazla yağış Rize'ye, en az yağış Şanlıurfa'ya düştü

İl geneli yağışlarda, temmuzda en fazla yağış metrekareye 159,4 ile Rize'de, en az yağış ise metrekareye 1,4 ile Şanlıurfa'da tespit edildi.

Ağrı, Antalya, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Muş'ta son 65, Bingöl'de son 61, Sinop'ta son 40, Burdur'da son 33, Denizli, Karaman, Konya ve Mersin'de son 29, Isparta'da son 28, Afyonkarahisar'da son 22 yılın en yüksek temmuz yağışları kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 3,2 gün olarak hesaplanırken, temmuzda ortalama 6,7 gün oldu.

Temmuzda yağışlı gün sayısı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey, ve doğusuyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Ülkenin batı ve güney kesimleri, Nevşehir ve Hakkari çevreleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 3 günün altına düştü.