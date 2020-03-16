Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı

16 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.

"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."

Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada ise bir önceki bilgilendirme paylaşımına açıklık getirdi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.