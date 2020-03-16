ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı. Bakan Koca, "İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye daha tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 yeni vakamız var" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.

"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."

Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada ise bir önceki bilgilendirme paylaşımına açıklık getirdi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap