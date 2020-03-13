Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

13 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda sınırlarını biliyoruz. 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri, diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır. Bulaşıcı bir hastalıkla duygular değil, akıl mücadele edebilir.

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

Yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini belirtiyoruz. Yurt dışında olanların ise Türkiye'ye dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Olabildiğince bu dönemi kendilerini izole etmeleri gerekiyor.

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.

Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor.

Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız.

Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var.

Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.

İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı.

Ceza infaz kurumları arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelendi.

Bakan Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarından itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacak.

YHT, Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır.

Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara İstanbul, YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk.