Türkiye'de vaka sayısı artarken vefat sayısı düşüşte

Sağlık Bakanlığı 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan “mavi tabloyu” yayınladı. Buna göre tablodaki test sayısı, vaka sayısı ve hasta sayısında 3-9 Temmuz günlerine ilişkin verilere kıyasla artış gözlemlendi.

Yeni tabloya göre, 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı.

Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi.

10-16 Temmuz tarihleri arasında 295 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi. Geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtildi.

Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:

"Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.

Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.

Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.

Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu."