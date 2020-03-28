Türkiye'de virüsten can kaybı 108 oldu

28 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 7 bin 641 test yapıldığını, 1704 yeni vaka olduğunu ve koronavirüsten 16 can kaybı olduğunu belirtti.

Bakan Koca açıklamasında Bilim Kurulu'yla sürecin en önemli toplantısını yaptıklarını dile getirdi. Koca şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz yaklaşım şu olmuştur: Hastalık, bulunduğu sınırlar içinde tecrit edilmeli, sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. 83 milyon için önerdiğimiz tedbir, sınırlar konmuş bir hayat tarzıdır."