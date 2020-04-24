Türkiye'de virüsten can kaybı 2 bin 600'e yükseldi

24 Nisan 2020

Son 24 saatte 3 bin 122 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2 bin 600 oldu.

Bugün 3 bin 246 hasta iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı ise 21 bin 737'ye yükseldi. Böylece bir günde iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" açıklamasında bulundu.