Türkiye'de virüsten can kaybı 2900'e yükseldi

27 Nisan 2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 kişi artarak 2 bin 900 oldu. Toplam vaka sayısı ise 112 bin 261'e yükseldi.

Bugün 20 bin 143 test yapıldı, 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" açıklamasında bulundu.