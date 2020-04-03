Türkiye'de virüsten can kaybı 425'e yükseldi

03 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez video konferans ile yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son derece sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye virüs bulaştırabiliyor.

Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli. Kendimizi izeole edeceğiz.

Büyüklerimizi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

"Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktamız"

Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı.

Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktamız.

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılımını durdurmaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Kendimizi riskten izole edelim.

Can kaybı 425'e yükseldi

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.Toplam vaka sayımız 20 bin 921, can kaybı 425'i buldu. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

"Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar"

(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.

Bilim Kurulu üyelerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktı.

"İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor"

Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

(Çinden getirilen ilaç) Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu.

Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz. Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz.

Kaynak: AA