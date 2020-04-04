Türkiye'de virüsten can kaybı 501'e yükseldi

04 Nisan 2020

Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 kişi artarak 501'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı 302 kişi artarak 786'ya yükseldi.

Son 24 saatte 19 bin 664 test yapıldı, toplam sayı 161 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.