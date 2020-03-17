Türkiye'de virüsten ilk ölüm

17 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkansızdı.

Temas virüse aradığı ortamı sunuyor.

Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat bu grupta ölüme neredeyse rastlanmıyor.

Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır.

Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.

Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı.

Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim.