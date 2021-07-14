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Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 60 milyonu aştı

COVID-19'la mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan toplam aşı sayısı 60 milyonu aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tunceli'de sağlık ekipleri, Nazımiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Sarı Yayla'ya çıkarak göçerlere aşı yaptı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.

COVID-19'la mücadelede aşılama programı devam ediyor. 18 yaşından gün alan herkes, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Temmuz saat 13.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 345 bin 615, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 376 bin 940, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 359 bin 117 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 81 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı İstanbul'da 10 milyon 928 bin 130, Ankara'da 4 milyon 925 bin 541, İzmir'de ise 4 milyon 34 bin 948 doz oldu.

 

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